Kijk hier het Wijchens lijsttrekkersdebat terug

Gemeenteraadsverkiezingen West Maas en Waal ‘op rapport’: college bakte het brood, gemeente­raad nam de kruimels

Over anderhalve week zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In de verkiezingscampagne wordt vaak vooruitgekeken en worden mooie, nieuwe voornemens gepresenteerd. Het is ook belangrijk om terug te kijken: wat is er terechtgekomen van de vorige mooie voornemens? En hoe functioneerden de partijen in de afgelopen vier jaar? Daarom gaan de gemeenteraden ‘op rapport’. In deze aflevering: de gemeente West Maas en Waal.

7 maart