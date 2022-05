Klaver luidt noodklok: tekort aan gastgezinnen Oekraïense vluchtelingen in Maas en Waal

Waar een aantal maanden geleden de particulieren over elkaar heen struikelden om hun huis open te stellen voor Oekraïners, lopen de aanmeldingen nu terug. Klaver: ,,Bij vertrek van de vluchtelingen zijn het met name ouderen die er niet opnieuw voor kiezen Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen. We krijgen te horen dat het toch meer is dan ze hadden verwacht.”