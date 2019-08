Kleine kernen West Maas en Waal halen de bouwachterstand in, behalve bij de huurhuizen

Het was een bizarre praktijk, die verrassend veel voorkwam: dorpsbewoners die bouwgrond bezaten, een bouwvergunning hadden en daar dan niets mee deden. Niet één of twee jaar, maar rustig tien jaar of langer. Tegelijkertijd was de meest gehoorde klacht in al die dorpen: ‘ze bouwen geen huizen’ en ‘onze kinderen kunnen hier nergens wonen’.