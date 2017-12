Kleine schooltjes scoren hoger op eindtoets

Cito-toetsWIJCHEN/DREUMEL - Scholen met minder dan honderd leerlingen halen hogere resultaten op hun eindtoets dan de grotere basisscholen in Maas en Waal. Zo blijkt uit de cijfers van de resultaten bij de eindtoetsen in groep 8. Iedere school krijgt een rapportcijfer toegekend. Waar het landelijke gemiddelde een 7 is, doen de kleinere schooltjes in Maas en Waal het beter met een 7,3.