Koelkast leeg op nieuwjaarsdag? In deze Maas en Waalse supermarkten kun je terecht

Gerestau­reer­de Ewijkse kerstfigu­ren in de ogen te kijken

EWIJK - In Ewijk kun je Maria, Jozef en de herders echt in de ogen kijken. De kerststal die daar dit jaar is opgesteld in het parkje, vlak bij de supermarkt van Jan Linders, heeft levensgrote beelden. Dat is wel even wat anders dan het stalletje onder de kerstboom thuis.

26 december