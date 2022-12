Kogel is door de kerk: vier godshuizen van Christoffelparochie sluiten, maar welke?

Met video Drie miljoen vibrators: hier staat het grootste bedrijf in de wereld van seksspeel­tjes

BENEDEN-LEEUWEN - Ruim 3 miljoen vibrators in alle soorten en maten, schappen vol bondage fetisj-artikelen en ontelbare zalfjes en glijmiddelen liggen opgeslagen in showroom en magazijn van het bedrijf Shots in Beneden-Leeuwen. Maas en Waal is het centrum van de wereld voor seksspeeltjes en andere intimiteitsproducten.

1 december