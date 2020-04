Kraam mag 7 maanden eerder in Druten oliebollen verkopen om faillissement te voorkomen

Iedereen zit noodgedwon­gen thuis: heel Maas en Waal puzzelt en speelt

15:08 Waren legpuzzels al behoorlijk hip aan het worden, nu veel mensen noodgedwongen aan huis gekluisterd zijn, neemt het puzzelen ronduit een vlucht. Zo ook in Maas en Waal. Speelgoedzaken in Beuningen en Wijchen zorgen nog voor wat bedrijvigheid in de vooral lege winkelstraten. Legpuzzels en bordspellen gaan als warme broodjes over de toonbank, maar er is meer populair speelgoed.