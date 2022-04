‘La Grande Bouffe, die roemruchte schransfilm: peanuts!’

In deze plaatsen staan de boerderij­en waar het meeste stikstof uitgesto­ten wordt

In de landelijke top 100 van (boeren)bedrijven die in Nederland het meeste ammoniak (een vorm van stikstof) uitstoten, vervullen Gelderland en Brabant een prominente rol. De meest vervuilende boerderij staat net buiten de regio, in Venray. Grote bedrijven zitten ook in Ede, Aalten en de gemeenten Druten en West Maas en Waal.

11:29