Laatste antikraker vertrekt uit De Hey-Acker. Zorggroep Maas & Waal kan gaan bouwen

In de ‘enige, echte’ krozenboom­gaard gaat niets verloren: ‘Zo leuk ook dat de koeienpoep er nog ligt’

BOVEN-LEEUWEN - De koeien grazen zondag even in een andere wei, want het is open dag in de bijzondere krozenboomgaard. Dan mag iedereen onbeperkt fruit komen plukken.

24 juli