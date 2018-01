Lamme Frans steekt de draak met rapper Boef in nieuwe carnavalsplaat

Spanning bij 't Veerhuis: sluiten of niet?

18:45 WAMEL - Het wordt spannend voor hotel-restaurant 't Veerhuis in Wamel. Vanmiddag besluit de leiding of het etablissement aan de Veerweg later dit weekend de deuren sluit, of niet. 't Veerhuis ligt buitendijks en de weg er naartoe wil bij hoogwater nog weleens onderlopen.