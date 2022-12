Laponder komend seizoen trainer van Leones, Kuijpers kondigt vertrek bij DSZ aan

De 51-jarige coach uit Heerewaarden heeft nu Zwaluw VFC uit Vught voor het zesde seizoen onder zijn hoede en is kansrijk voor promotie. Zijn ploeg staat bovenaan in de derde klasse C. Laponder was profvoetballer bij Den Bosch en Eindhoven. De verdediger sloot zijn actieve carrière in 2009 af bij Lienden. Zijn broer Marco was in het verleden een gewaardeerd verdediger bij Leones.