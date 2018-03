Lee uit Beuningen gooide zijn 2 ton van Miljoenenjacht bijna in de container

'Weinig kans' dat provincie meebetaalt aan Beunings zand

18 maart BEUNINGEN - De kans dat de provincie Gelderland 1.3 miljoen euro meebetaalt aan de extra transportkosten voor de Beuningse zandwinning, is niet groot. Dat laat het provinciebestuur in een brief weten, nadat de Beuningse VVD er vragen over had gesteld. Deze partij wilde weten hoe het nu zit.