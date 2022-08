Leer zwaardvechten in Hernen

Zet een vikinghelm op

Het is volgens GLK niet alleen een leuk spektakel, maar ook leerzaam. Ouders en kinderen worden wat wijzer gemaakt over de middeleeuwen. Het is mogelijk om een vikinghelm op te zetten, een schild vast te houden of te voelen hoe zwaar een maliënkolder van een ridder uit die tijd is.

De re-enactors vertellen over het dagelijkse leven in de middeleeuwen en beantwoorden vragen van de bezoekers. Een muziekgroep speelt beide dagen middeleeuwse muziek op oude instrumenten.

Proeven van middeleeuws eten

Verder kunnen bezoekers middeleeuwse gerechten proeven. Er is een markt en er worden veldslagen gehouden. Het decor is kasteel Hernen, waarvan de bouw vermoedelijk rond 1350 startte en dat ook te bezoeken is. Kasteel Hernen is nooit belegerd of verwoest, noch ingrijpend verbouwd of gemoderniseerd. Daarom geeft kasteel Hernen een goed beeld hoe een middeleeuws kasteel er uitzag.