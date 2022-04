Leren mediteren in de tempel van Afferden

Daarom doet de Dhammakayatempel mee met de buurtdag op 7 mei in Afferden. Vervolgens houdt Sander zelf een kennismakingsavond op 10 mei van 20.00 tot 21.15 uur. Ook deze dinsdag, 12 april, is er zo'n kennismakingsavond op dezelfde tijden.

,,Ik geef dan een rondleiding door de voormalige kerk", zegt Sander. ,,En ik vertel wat we doen in de tempel. Daarna houden we een begeleide meditatie.” Dat is een meditatie volgens de Dhammakaya, een stroming binnen het Thaise boeddhisme. Sander hoopt daarmee de meditatie-avonden die er al sinds 2017 in de tempel plaatsvinden nieuw leven in te blazen.