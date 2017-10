Lichaam gevonden in Maas bij Balgoy

Bocht in Tichellande 'gevaarlijk'

18 oktober DRUTEN - De scherpe bocht in Drutens nieuwste wijk Tichellande is onoverzichtelijk en daarom gevaarlijk. De gemeente gaat meer strepen op de weg trekken en ook praten met het bedrijf RTP over het doek dat tegen het hek langs de perceelsgrens is opgehangen.