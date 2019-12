Limburgers (37 en 24) gepakt met zevenhonderd kilo zeer explosief illegaal vuurwerk bij Deest

Na Black Friday komt ‘geefdag’ Giving Tuesday

8:51 WIJCHEN - Niemand kon er omheen; afgelopen vrijdag was het Black Friday. Winkels geven op die dag volop kortingen. Het fenomeen, bedoeld om de verkoop van producten te stimuleren, is overgewaaid uit Amerika. Een tegenhanger vindt zijn oorsprong in Wijchen. Morgen is het Giving Tuesday.