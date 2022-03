LIVE | Kijk nu naar het lijsttrekkersdebat in Druten!

column gedonderdag Met een zak erwten op je hoofd onder de trap

Ja goed, het is al even geleden: lichting 76-2. Wat betekende dat ik op carnavalsdinsdag moest opkomen in militaire dienst. Dat was stevig balen, want carnaval in Wamel, in een propvolle zaal Rutten, beviel, zoals elk jaar, prima.

