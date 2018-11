Luciën van Riswijk, burgemeester van Druten, keert terug naar zijn Pannerdense roots

INTERVIEWDRUTEN - De Drutense burgemeester Luciën van Riswijk vertrekt. Hij wordt eerste burger van Zevenaar. Back to his roots als boreling van Pannerden. Hij was Druten nog niet moe, maar het is een kans die te mooi is om te laten liggen.

Je gaat terug naar huis?

,,Ja, letterlijk. Ik ben in Pannerden geboren, heb mijn huis in het buitengebied daar aangehouden. Het is zes minuten hardlopen van mijn ouderlijk huis vandaan. Toen de herindeling van Rijnwaarden en Zevenaar eraan kwam, ging het al bij me broeien. Het bleef vanaf dat moment in mijn hoofd. Een droombaan? Het is fantastisch als je die baan kunt doen in je eigen regio. Daar heb je minder het gevoel een voorbijganger te zijn.”

Ben je dan geen Maas en Waler geworden?

,,Het is op heel veel fronten gelukt. Maar ik ben geen Maas en Waler geworden. Dat kán wel; de mensen hier zijn heel gastvrij. Maar dan moet je er volledig in kunnen opgaan, in het verenigingsleven duiken. Dat kan je als burgemeester niet, je moet afstand houden vanwege de besluitvorming. In die zin word je door je functie beperkt. Maar ik wilde helemaal niet weg uit Druten. Ik heb hier een heel grote betrokkenheid en ben trots op de streek geworden. Mensen voelen zich echt Maas en Waler. Ze zetten dat extra stapje voor elkaar, ook in de ellende weten ze elkaar te vinden. Het verschil is dat als ik in Druten naar de bakker ga, het gesprek in een paar tellen over politiek gaat. Dat is in Pannerden niet zo, daar zien ze me meer als bekende en praten ze dialect met me.”

Liedjes zingen met een gitaar gaat je goed af.

,,Het is best eng, ik vind het nog steeds moeilijk om op het podium een liedje te zingen. Ik merkte op mijn eerste nieuwjaarsbijeenkomst dat na enkele minuten niemand meer geïnteresseerd was in mijn praatje. Dat moest anders. Ik zoek altijd de interactie met het publiek, ik wil verbinding maken. Ik heb een keer een rap gedaan met de tekst ‘Doe het lekker zelluf’. Maar daar heb ik dus wel een jaar last van gehad, hè. Sommige mensen zagen het positief: als trots dat je het zelf kunt doen. Anderen dachten: de gemeente wil niets meer voor ons doen.”

Sommigen zien je als een saaie piet omdat je geen alcohol drinkt.

,,Alcohol hoort bij feesten. Ik heb nog nooit tegen een 18-plusser gezegd dat hij moest stoppen met drinken, maar bij 18-minners ben ik streng. Ik zie ook dingen aan de crisiskant, veel te veel ellende door alcoholgebruik. Je moet er gecontroleerd mee omgaan. Ik vind mezelf niet streng. Wel consistent. Zoals met carnaval met die illegale toestanden in Horssen, daar heb ik een duidelijke lijn uitgezet. Er waren mensen die gek en angstig werden van de herrie.”

Twitter?

,,Ja, ik blijf de eerste twitterburgemeester. Hahaha. In het burgemeestersklasje was ik de schlemiel. Ze vonden het helemaal niks, te veel risico. Maar het sloeg al rap aan. Het is een mooi medium, ik krijg zelden vervelende reacties. Het is een heel laagdrempelig kanaal om me te vinden en het is goed om buiten je bubble te blijven. Het is wederzijds. Mensen zijn verbaasd als ik dingen van ze weet die ze op twitter hebben gedeeld. Mijn grootste blunder was ook een tweet. Daarin viel een deel van de tekst weg, waardoor alleen de zin ‘De brandweer rukt’ overbleef. Wat ik ook meeneem, is de ervaring van de escape rooms waarmee we jongeren bij de verkiezingen hebben betrokken. Wij hebben als burgemeesters steeds geleerd dat we afstand moeten bewaren tot de samenleving. Maar je moet misschien wel juist heel participerend besturen.”

Dieptepunt?

,,Absoluut dieptepunt was de bijl in de deur van wethouder Lepoutre. Het is heel heftig wat dat doet met mensen. De wethouders zeiden: we stoppen ermee. Maar je moet niet zwichten voor terreur en ondermijning. We hebben talloze gesprekken gevoerd, ook ’s avonds. Trainingen gevolgd over omgaan met agressie. Dit mag nooit gewoon worden.”

Hoogtepunt?

,,Het binnenhalen van de Vierdaagse. Dat was zo’n fantastisch feest.”

Paspoort Luciën van Riswijk werd op 4 december 1967 geboren in Pannerden. Sinds 2009 is hij burgemeester van Druten. Op 8 november 2018 besloot de gemeenteraad van Zevenaar om hem voor te dragen als burgemeester van die gemeente. Hij begint daar op 20 december aan zijn nieuwe taak. Hij studeerde van 1986 tot 1990 Bestuurs- en Beleidswetenschappen in Nijmegen. Van 1990 tot 1996 werkte hij als regionaal secretaris voor de werkgeversorganisatie NCW Midden Nederland. In 1994 werd CDA’er Van Riswijk lid van de gemeenteraad van Rijnwaarden en vier jaar later werd hij daar wethouder. In 2009 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Druten. Vanaf toen maakte Van Riswijk als eerste burgemeester in Nederland gebruik van twitter. Van Riswijk is getrouwd en heeft drie kinderen.