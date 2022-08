Maas en Waal vol druiven? Nee, maar brandende zon vraagt wel aanpassingen

Meijer tevreden over veerkracht NEC: ‘Er komt steeds meer geloof in het elftal’

VOLENDAM - NEC-trainer Rogier Meijer is zeer te spreken over de veerkracht die NEC toonde tijdens de 1-4-zege op FC Volendam. Hij prijst Oussama Tannane en Jasper Cillessen en neemt Pedro Marques in bescherming.

14 augustus