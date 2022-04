Mag je kilometers dubbel tellen met iemand op je schouders?

video Bij Het Gastenhuis in Druten blijven dementeren­de ouderen onderdeel van de maatschap­pij

DRUTEN - Het Gastenhuis in Druten is het thuis voor 22 ouderen met dementie. De deuren zijn gewoon open, er zijn geen traphekjes, er ‘moet’ niets. Zorgechtpaar Jack van Bemmelen en Nora Boky runt Het Gastenhuis. Deze vorm van wonen voor demente ouderen is de toekomst, denken zij.

