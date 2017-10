Man (65) hoort celstraf eisen voor ontucht met jonge tuinman

Zo zou hij in 2008 jonge jongens hebben uitgenodigd op zijn boot, nadat zij klaagden dat het bier in het jeugdhonk van Maasbommel te duur was. Op de boot was het bier gratis, zo klonk het. De Maasbommelnaar zou daar onder meer pornofilms hebben gekeken met zijn minderjarige gasten. ,,Maar dat laatste klopt niet. Ik ben gastvrij, iedereen is bij mij welkom. Ik heb graag mensen om me heen, had er geen enkele bedoeling bij.’’



Het 15-jarige slachtoffer verklaarde dat de Maasbommelnaar hem op het hart drukte niet uit de school te klappen over de ontucht: ,,Als ik dat deed, zou hij me iets aandoen, zo dreigde hij. Ik voelde me verschrikkelijk. School ging slecht, zelfs in voetbal had ik geen plezier meer. Hij heeft me kapot gemaakt.’’