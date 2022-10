‘Man’ en ‘vrouw’ bestaan net zomin als blauwe en bruine ogen

COLUMN WILLEM CLAASSENIn de roman Wormmaan worstelt de hoofdpersoon met hoe er naar haar wordt gekeken. ‘In de supermarkt speculeert een moeder op luide toon met haar dochter over wat ik ben. Verderop: ‘Er is een keus die geen keus is: ik pas me aan, draag een jurk en schaam me voor mezelf. Of: ik pas me niet aan, draag een tuinbroek en schaam me voor het ongemak van anderen.’