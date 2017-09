Man in Beuningen besluit lading op bijzondere wijze te zekeren

Björn Derksen lijsttrekker CDA Wijchen

28 september WIJCHEN - Het CDA in Wijchen gaat onder aanvoering Björn Derksen (35) de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in. Derksen, geboren en getogen in Wihchen, is zo'n 5 jaar actief in de Wijchense politiek, waarvan de afgelopen 3,5 als raadslid.