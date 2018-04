Man overleden bij ongeluk in Druten

Wijchen krijgt een triatlon

13:55 NIFTRIK - De kans is groot dat er volgend jaar een triatlonwedstrijd in Wijchen wordt gehouden. Het haventje in de Loonse Waard bij hotel Hoogeerd in Niftrik is de beoogde start- en finishlocatie van de zwem-, wielren- en hardloopwedstrijd voor enkele honderden atleten.