Man uit cafetariagevecht in Druten: ‘Ik ben het slachtoffer’

Vijf inwoners uit regio Nijmegen bezweken aan coronavi­rus

22 april NIJMEGEN - Uit vijf gemeenten in deze regio zijn meldingen binnengekomen van een inwoner die is overleden aan de gevolgen van een besmetting met het nieuwe coronavirus, Covid-19. Het gaat om inwoners van Grave, Heumen, Nijmegen, Wijchen en West Maas en Waal. Het aantal mensen dat is opgenomen in een ziekenhuis is de afgelopen 24 uur met 2 nieuwe patiënten gestegen.