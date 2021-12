Man verliest macht over het stuur en belandt in sloot: auto-onderdelen komen verderop in weiland terecht

CORONA­KAART | Scherpe daling in positieve testen in Ede en Arnhem, check hier jouw gemeente

ARNHEM - Het aantal positieve testen in de teststraten van de GGD in de regio daalt flink. Woensdag vielen vooral de aantallen in Ede (79) en Arnhem (72) op. De cijfers in die steden liggen een stuk lager dan het gemiddelde van de afgelopen week. De meeste besmettingen waren relatief gezien in de kleine gemeente Mill en sint Hubert (25).

8 december