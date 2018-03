Mariëlle en Eugène wonen in een oude varkensschuur: 'Dingen wisselen zit ons in de genen'

,,In het begin wilden we graag zo veel mogelijk de charmante, oude boerderijstijl behouden. We hadden een beetje geel en groen, veel hout en vloertegeltjes in terracottatinten. Met de jaren werd het hier wat moderner, met wat meer grijs en turkoois. Inmiddels overheerst binnen het hout, een zandkleur en zwart met een blauw accent.



Elke vijf jaar veranderen we de boel behoorlijk grondig. Smaak verandert nu eenmaal na verloop van tijd. Vaak gebruiken we de vakanties om te klussen; met de feestdagen hebben we de hele benedenverdieping nog geschilderd. Ons volgende project is een zwevende overkapping van hout, glas en staal in de achtertuin, een soort carport waar we met onze loungestoelen onder kunnen zitten.



We hebben ook nog het plan om de achterdeuren een meter of vier naar boven door te trekken. Je krijgt dan het gevoel van een hoge gevel, het levert meer lichtinval op. Het bruist in mijn hoofd onophoudelijk van de ideeën; dingen wisselen zit gewoon in onze genen."