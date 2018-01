Marijn werd van zijn scooter gereden, de dader reed door: 'Daar zit je toch mee?'

Diezelfde avond nog zijn ze teruggaan naar de plek van het ongeluk, om te kijken of ze misschien getuigen of ander bewijs konden vinden. ,,Een man die in die straat woont, kwam naar buiten. Hij was die middag wel thuis geweest, vertelde hij, maar had helaas niets gezien. Wel zei hij dat het niet de eerste keer is dat er bij hem in de straat zoiets gebeurt.’’



Uit frustratie en in de hoop de dader te vinden, plaatste Miranda vlak na de aanrijding een bericht op Facebook. Ook deed ze samen met Marijn aangifte bij de politie. ,,Ik had de hoop dat die bestuurder die iets gemerkt moet hebben, want dat kan niet anders, zich toch nog zou melden. Ik kan me niet voorstellen dat je er niet mee zit als je iemand van de scooter rijdt.’’



Het bericht is inmiddels ruim zestig keer gedeeld maar Miranda tot nu toe heeft nog niets gehoord.