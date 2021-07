‘Marktplaatsverkoper’ (21) uit Beneden-Leeuwen verdacht van oplichten tientallen mensen voor ruim 40.000 euro

In het geval van deze zaak benaderde de man zijn slachtoffers op Marktplaats om spullen van hem te kopen. Hij maakte PostNL-verzendlabels aan, die betaald moesten worden via een betaallink. De kopers vulden hierbij hun betaalgegevens in, waardoor de verdachte toegang had tot de bankrekeningen. Op die manier kon hij geld van de rekeningen van zijn slachtoffers afhalen.

Spullen in beslag genomen

De woning van de verdachte is doorzocht. Daarbij is een voertuig van de man in beslag genomen. Ook hebben agenten spullen in beslag genomen, waarop de gegevens van zijn slachtoffers staan. De politie laat weten niet uit te sluiten dat er meer aanhoudingen volgen in dit onderzoek.