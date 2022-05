Meld Misdaad Anoniem nu ook voor West Maas en Waal: ‘Niet iedereen stapt direct naar de politie’

Meld Misdaad Anoniem (M.) krijgt tips binnen over onder andere drugscriminaliteit, moord en doodslag, brandstichting en corruptie. Ze stuurt deze rechtstreeks door aan de gemeenten waar zij mee samenwerken.

West Maas en Waal is de laatste van de gemeenten in de politieregio Tweestromenland die zich bij deze organisatie aansluit, vertelt burgemeester Vincent van Neerbos. De gemeenten Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Beuningen en Druten deden dat al eerder.

Van Neerbos: ,,Meldingen kwamen en komen al via de politie binnen, en inwoners komen ook wel eens bij mij met hun verhaal. Niet iedereen stapt direct naar de politie.” Omdat ze misschien te dicht bij de criminelen staan of bang zijn, blijkt vaak. M. is laagdrempelig. ,,We zijn afhankelijk van meldingen van inwoners.” De burgemeester denkt ‘de informatiepositie van de gemeente ermee te verrijken’.

Ook fraude in de zorg

Van Neerbos denkt niet alleen aan meldingen over drugslabs en wietplantages: ,,Ook fraude. We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de zorg. Daarin heb je ook partijen die niet zuiver op de graat zijn.” Allerlei criminaliteit komt overal voor, ook in West Maas en Waal, denkt hij.

M. werkt landelijk en staat los van de politie. De anonimiteit van de melders wordt gegarandeerd. Komt er een tip bij de organisatie binnen, dan wordt eerst gecontroleerd of de gegevens in de melding kloppen. Ook wordt er gekeken of meer informatie te vinden is over een eventuele verdachte of een adres. Pas dan wordt de melding van de anonieme bron doorgespeeld naar de politie.

M. bestaat sinds 2002. Inmiddels werken meer dan tweehonderd gemeenten samen met het meldpunt.