Met metaaldetector voor oogstmachine op laatste maisperceel uit

Vergaderen op vlot in Alverna

8:29 ALVERNA - Stil word je ervan. Filosofisch. Ronddobberend op een vlot over het Wijchens Ven. Pieter van der Have heeft zijn bedrijf Buiten Overleg in Alverna een jaar geleden uitgebreid met een drijvend vergaderplatform. Hij construeerde het zelf. De meeste gezelschappen vergaderen in Pieters parkachtige tuin of houden hun bijeenkomst op het vlot.