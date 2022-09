Mijn moeder vraagt aan mij: ‘Wil je haar even opbeuren?’

Kerk nodigt Oekraïense vluchtelin­gen uit met iconen in Beuningen

BEUNINGEN - Twee beeltenissen die barsten van de symboliek hangen over enkele dagen in de Corneliuskerk in Beuningen. De zogeheten iconen vormen een zichtbare band tussen Beuningenaren en Oekraïners die tegenover de kerk op het Asdonckterrein wonen.

22 september