Misschien moet ‘dagrustverstoring’ ook in het Wetboek van Strafrecht

Twijfelen tot het laatste moment, maar: geslaagd!

DRUTEN - In mei ging het examen Nederlands voor vwo 6-leerlingen Thessa Damman (17, Druten), Julian van den Heuvel (17, Bergharen) en Tom van Haalen (18, Druten) van het Pax Christi College in Druten ‘best goed’. De andere vakken: soms pittig, maar oké. En toen was het wachten. Donderdagmiddag kwam het verlossende telefoontje van hun mentor: ,,Geslaagd!”

9 juni