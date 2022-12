Moeten bedrijven straks de lijnen trekken als vrijwilligers afhaken? In Winssen vrezen ze ervoor

Aan het getik van de noppen op de tegels kun je horen waar je loopt, na weer een training bij voetbalvereniging Roda’28 in Winssen. Maar kun je het ook goed genoeg zien? Dat paadje van het veld naar de kleedkamers, daar moeten we na al die jaren toch iets aan doen, vond voorzitter Anton van den Heuvel. Het goede nieuws: dat lukt. Deze week is er dan eindelijk licht op het pad naar de kleedkamers.

Bedrijf inhuren?

Roda’28 is een voetbalclub met ongeveer 250 leden. Sommige leden zijn ook vrijwilliger: ze geven training, zitten in het bestuur, maaien de velden of ruimen het sportpark op. Maar de belangstelling om dat te doen, neemt af, zegt Van den Heuvel. ,,Sinds corona merk ik echt een mentaliteitsverandering.”

Veel leden willen best iets doen voor de club, zegt Van den Heuvel, kijk maar naar dat verlichte paadje. ,,Ik ben ook niet ontevreden of zo. Maar vrijwilliger zijn, is niet vrijblijvend. En het verandert wel. Zeker sinds corona merk ik dat mensen bang zijn om structureel vrijwilliger te worden. Een keer iets doen, oké. Maar op vaste basis? Daar hebben mensen geen zin meer in. Ze hebben kinderen, of stoppen pas met werken tegen de tijd dat ze 70 zijn. Dat is lastig, en ik voorzie dat dat de komende jaren ernstiger wordt. Ik voel dat, ik zie dat om me heen.”