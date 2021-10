Motorcross Bergharen is verhuisd naar... Bergharen. En dat ziet er zo uit

BERGHAREN - Na een jaar afwezigheid was hij er zondag weer, de Motorcross Bergharen. Deze keer niet zoals gebruikelijk in Horssen, maar in het thuisdorp, Bergharen.

Het is een bewuste keuze van de organisatie. ,,Ik zag al aankomen dat het dan met corona niet goed zou komen”, zegt Patrick Greup van MC De Zandduivels, die het evenement organiseert. Ze moesten Motorcross Bergharen verschuiven in de tijd en naar een andere plaats. Ze kregen toestemming van een boer om de baan te maken op een maisveld aan de Aaldert in Bergharen. ,,De mais wordt eind september geoogst, daarna konden we er pas op.”

Wat ook anders is dit jaar: ,,Een voorinschrijving. Vroeger wist je pas de ochtend van de motorcross hoeveel deelnemers je had.”

Zoals altijd zijn er verschillende leeftijdsgroepen en klassen: ,,Junior, senior, dames, nationaal en inters.” Die laatste groep zijn de beste rijders van de motorcrossbond. Er zijn veel solorijders, maar ook zijspanners. Greup won zelf de zijspanrace in 2018.

Volledig scherm NK motorcross in Bergharen © Eveline van Elk

Zand versus klei

De ondergrond aan de Aspert in Horssen was klei, in Bergharen is het zand. Greup: ,,Maar goed ook met al die regen in de zomer. Vroeger was het een echte kleibaan. De meeste rijders vinden het beter en leuker om op zand te rijden.”

Dat ziet hij ook aan de inschrijvingen bij de verschillende motorcrosswedstrijden in het land. De zandbanen trekken meer coureurs dan de kleibanen. ,,Op de Aspert hadden we meestal zo’n 150 deelnemers. Nu hebben ruim 200 rijders zich van tevoren aangemeld.

Greup hoopt dat met de komst van Motorcross Bergharen naar de Aaldert, er meer mensen komen kijken. ,,We zitten nu echt tegen het dorp aan. Meestal zitten we rond de vijfhonderd bezoekers.” Die bezoekers moeten wel een coronabewijs kunnen laten zien. ,,We hebben extra vrijwilligers gevraagd om de check te doen.”

Is het volgend jaar weer in Bergharen? Greup: ,,Als het mag van de boer. We moeten ons nu wel netjes gedragen. Volgend jaar bestaan we vijftig jaar, daar willen we ook nog iets voor organiseren.”