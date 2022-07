Mottenspinsels zorgen voor een spookachtig wilgenbos

fotoserieBOVEN-LEEUWEN - De wilgen in de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen bieden dezer dagen een spectaculair en spookachtig gezicht. De bomen in dit uiterwaardengebied naast de gelijknamige plas dragen een witte jas. Het doet denken aan het werk van ‘inpakkunstenaar’ Christo die gebouwen omhulde als een soort bovenmaatse surprises.

Je kunt er ook lijkwades in zien of het werk van enge reuzenspinnen. Bij deze wilgenbomen gaat het echter om het werk van de stippelmot, ook wel spinselmot genoemd. Die laatste naam maakt het insect meer dan waar. Hele bomen worden door de motten ingesponnen tot ze van bruin helemaal van kleur zijn verschoten tot wit.

‘Jaarlijks terugkerend fenomeen’

,,Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen”, zegt Bert van Haaften van natuurclub IVN Maas en Waal. ,,De spinselmot pakt soms hele wilgenbomen in.” Er is volgens Van Haaften niet extreem veel spinsel dit jaar. ,,Wij hebben het in Boven-Leeuwen al vaker gezien en het kan per week verschillen in hoeverre de bomen zijn ingepakt. Het is een mooi natuurverschijnsel waar de vogels baat bij hebben.”

Die vogels doen zich tegoed aan de vele rupsen die in het spinsel groeien en uiteindelijk verpoppen tot nieuwe stippelmotten. Als ze dus niet opgegeten worden. Zangvogels en mezen zijn namelijk dol op de rupsen, weet Van Haaften.

Spectaculaire plaag in Nijmegen

In 2008 was er een spectaculaire plaag van de wilgenspinselmot in oude wilgen in Nijmegen, zo staat te lezen op de website van de Wageningen Universiteit. De draden die de motten spinnen, zijn niet plakkerig maar wel behoorlijk sterk en taai.

In de spinsels leven soms enorme aantallen rupsen, maar de bomen hebben er geen last van. Behalve dan dat de rupsen soms al het blad van een boom opvreten. Maar zo’n wilg kan heel wat hebben. Ze kan goed tegen kaalvraat, aldus de universiteit. Als de rupsen klaar zijn met hun maaltijd en gaan verpoppen, kunnen de wilgen herstellen. Later in de zomer lopen de bomen weer uit.

Volledig scherm Het werk van spinselmotten. © Eveline van Elk

Volledig scherm Het is echt natuurkunst. © Eveline van Elk

Volledig scherm De rupsen hebben flink hun best gedaan. © Eveline van Elk

Volledig scherm Zo kunnen de rupsen bij de wilgenblaadjes om zich vol te vreten. © Eveline van Elk

Volledig scherm Een onwerkelijk beeld. © Eveline van Elk

Volledig scherm Het lijkt soms net een lijkwade. © Eveline van Elk