Musical in de openlucht is een blijvertje in Maas en Waal: ‘De muziek versterkt het script’

En zo heeft de streek tussen de twee rivieren nu drie musicalgezelschappen. Te veel? Nee, dat past prima, vindt Monique Leijen van de stichting. ,,We spelen niet in het voorjaar, maar in het najaar en bij ons zijn veel spelers die geen dialect spreken. Dus we vissen maar voor een deel in dezelfde vijver als de dialectmusicals. We willen geen kopie van Plaet Gespeuld of Bewoarsmiense worden. We stellen wel Maas en Waal centraal, maar niet het dialect.”