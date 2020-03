Mustafa Dilbaz (17) krijgt bizarre uitvaart door de coronacrisis

video Bewoners door brand verwoeste boerderij in Horssen aangesla­gen: ‘Onze kinderen zijn hier opgegroeid’

29 maart HORSSEN - René Pit is verbijsterd. ,,Oh, wat erg!’’ Zijn vrouw slaat de handen voor haar mond. De twee zijn net om hun monumentale boerderij heen gelopen en zien nu pas dat de hele achterkant is ingestort.