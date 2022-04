Na Corry van Rhee en Marijke van Beek op naar twee ‘echte’ burgemeesters

1. Hebben Druten en Wijchen nu ‘nepburgemeesters’?

Druten en Wijchen hebben na het afscheid van respectievelijk Luciën van Riswijk (CDA) en Hans Verheijen (CDA) waarnemende burgemeesters gekregen, benoemd door de Gelderse commissaris van de Koning. In het geval van Druten werd Corry van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA) in december 2018 benoemd. In Wijchen kwam in maart 2020 Marijke van Beek (PvdA) waarnemen. Verheijen vertrok naar Sittard-Geleen, Van Riswijk naar Zevenaar.

2. Waarom komen er nu nieuwe burgemeesters?

Van Rhee bleef zo lang waarnemer omdat het er naar uitzag dat Druten en Wijchen samen zouden gaan in één gemeente. Dat was ook de reden dat Van Beek waarnemer werd in Wijchen en tot dit moment aanbleef. Maar de fusie van de gemeenten liep faliekant mis. Daarom is het nu, na het likken van de wonden en de verkiezingen van afgelopen maart, tijd voor vaste burgemeesters. Die worden door de Kroon benoemd en hebben een zittingstermijn van zes jaar - waarna verlenging mogelijk is.

3. Hoe kom je aan een nieuwe burgemeester?

De gemeenteraad en de provincie hebben beide een rol. De gemeenteraad kiest een vertrouwenscommissie. Daarin gaat van iedere politieke partij één persoon zitten. Ze gaan in het geheim te werk. De gemeenteraad, vaak bijgestaan door een extern adviesbureau, maakt een profielschets. Daarin staat welke kenmerken de nieuwe burgemeester moet hebben. Veel gemeenten kiezen er ook voor de bevolking bij het opstellen van een profielschets te betrekken. De commissaris van de Koning, John Berends, komt de profielschets in Wijchen en Druten ophalen en praat dan ook met de gemeenteraadsleden over hun wensen. Vervolgens maakt de minister van Binnenlandse Zaken, samen met Berends, een sollicitatietekst.

Dan kan ieder die dat wil solliciteren. Berends maakt een selectie uit de mensen die zich melden. De geselecteerden gaan op sollicitatiegesprek bij de vertrouwenscommissie. Die pikt er twee gelukkigen uit en stelt hen voor aan de gemeenteraad, die over de gekozen kandidaten discussieert. De namen van de twee, met degene die de gemeenteraad het liefst wil op plaats 1, gaan naar Berends. Hij geeft die namen, vergezeld van zijn eigen advies, door aan Hanke Bruins Slot, de minister van Binnenlandse Zaken. Zij onderzoekt of de kandidaat iets op zijn kerfstok heeft. Is de sollicitant brandschoon, dan draagt zij hem voor aan de koning voor benoeming.

4. Wanneer kunnen we de nieuwelingen verwachten?

Het zijn nogal wat stappen die moeten worden genomen. En dan is het ook nog eens zo dat er in Gelderland acht burgemeestersvacatures zijn op dit moment, volgens de woordvoerder van Berends. ,,Die worden gefaseerd afgewikkeld. Een procedure duurt acht tot negen maanden.” Dat betekent dat Druten en Wijchen met een beetje geluk aan het eind van 2022 nieuwe burgemeesters hebben.



5. Zien we Corry van Rhee en Marijke van Beek nog terug?

Misschien wel, maar niet als burgemeester van Wijchen of Druten. Beiden geven aan niet te zullen solliciteren. Marijke van Beek (68) zegt nog helemaal niet met haar afscheid bezig te zijn. ,,We beginnen net met een nieuwe collegeperiode na de verkiezingen. Ik sta voor deze klus en ik ga hem goed afronden. Ik doe het met veel plezier. Wijchen is een prachtige gemeente in een geweldig mooie omgeving. Een groene gemeente en een heel plezierige samenleving.” Corry van Rhee-Oud Ammerveld (65) zegt dat haar vertrek ‘nog ver weg’ voelt. ,,Ik heb er geen pijn van dat het over een tijd ophoudt. Ik heb bewust gekozen voor het waarnemerschap en ik heb met veel plezier hier gewerkt.”

