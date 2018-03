Naaktbeelden handbalsters komen van sauna Oase in Nederasselt

De beelden blijken gemaakt te zijn in sauna Oase in Nederasselt. Criminelen hadden de bewakingscamera's al in 2015 gehackt, maar zetten de beelden pas eind vorig jaar online.



De eigenaar van de sauna, Erik van Ingen Schenau, was direct door hen gewaarschuwd dat de camera's gehackt waren. ,,Ik kreeg een mail binnen met daarin een foto, een still uit een video van een van de beveiligingscamera's’’, legt de sauna-eigenaar uit.



,,Met daarbij de waarschuwing dat de beelden binnen veertien dagen online zouden gaan als ik de camera's niet direct zou verwijderen. Om dat te voorkomen heb ik de camera's ook meteen uitgeschakeld en weggehaald. Desondanks doken de beelden december vorig jaar toch online op. Mogelijk dat de dader ze heeft gedeeld met een vriend die het alsnog nodig vond om ze openbaar te maken.’’ Voor zover bekend zijn de video's later nergens meer opgedoken.