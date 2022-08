Nachtelijke afsluiting A50 nog paar keer op herhaling, ook vanaf Bankhoef

Van Bankhoef tot Paalgraven dicht

Van maandag 20.00 uur tot dinsdag 05.00 uur is de A50 vanaf knooppunt Bankhoef bij Wijchen tot Paalgraven dicht. Een nacht later volgt de afsluiting tussen knooppunt Ekkersweijer (bij Son en Breugel) tot aan het kanaal in Veghel. In de nacht van woensdag 7 september op donderdag 8 september ten slotte is het traject vanaf Veghel richting Eindhoven dicht.