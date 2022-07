Nieuwe banen en meer groen bij tennis- en padelvereniging Vormer uit Wijchen

WIJCHEN - Het sportpark van tennis- en padelvereniging Vormer in Wijchen krijgt een flinke upgrade. Drie banen worden vernieuwd en er komt meer groen. Ondertussen staan de leden in de rij voor de nieuwe padelbanen.

TPV Vormer, met achthonderd leden de grootste van de drie Wijchense tennis- en padelverenigingen, is flink in beweging. In januari werden er drie padelbanen geopend. Padel is een sport die in korte tijd wereldwijd populair is geworden. Het is een snelle en dynamische sport die lijkt op een kruising tussen tennis en squash.

Nu staat de volgende operatie eraan te komen: de vervanging van de kunstgrasmat bij drie van de acht tennisbanen. ,,Ze zijn na een jaar of twaalf intensief gebruik versleten’’, zegt bestuurslid Marius Hermens. Het werk wordt ergens in de komende maanden uitgevoerd. ,,De klus duurt twee weken. Dat is best lang om drie banen te missen. Dus we moeten kijken wanneer dat het beste uitkomt.’’

De waterdoorlatendheid van de bodem

Als de banen vervangen worden, wordt er ook gekeken naar de onderlaag. ,,Het weer van de laatste jaren, met slagregens en dan weer heel veel zon, heeft invloed op de waterdoorlatendheid van de bodem. Er groeien ook meer algen dan vroeger. Door dat alles slibt de bodem dicht en neemt ze het water niet meer goed op. Dus de grond moet weer losgemaakt worden.’’

Quote Padel heeft ons al zo’n vijftig nieuwe leden opgeleverd Marius Hermens, Bestuurslid TPV Vormer

De vervanging van de drie banen kost een kleine 70.000 euro. Dat komt deels uit een fonds waar alle buitensportverenigingen aan bijdragen. De rest wordt door de gemeente bijgelegd.

Wortels in het drainagesysteem

Ook komt er meer groen op het sportpark aan de zuidwestrand van Wijchen. ,,Er is in het verleden veel gesnoeid, omdat we coniferen hadden waarvan de wortels in het drainagesysteem kwamen. Maar nu is het wel erg kaal”, licht Hermens toe.

De nieuwe padelbanen worden ondertussen volop gebruikt. Hermens: ,,De sport bestaat al best lang maar is ineens heel populair geworden. Ik heb geen idee waarom. Maar het heeft ons al zo’n vijftig nieuwe leden opgeleverd. Soms is het zo druk dat leden moeten wachten op padellessen.’’