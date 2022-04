Nog groener schoolplein? Bouw een hut!

BEUNINGEN - Schoolpleinen moeten groener, vindt het natuureducatiecentrum Dijkmagazijn Beuningen. Ook jenaplanbasisschool Montijn in Beuningen heeft daar wel oren naar. Met bomen, struiken en bloemen planten is zoiets mogelijk. Maar wat ook kan: hutten bouwen.

Dat laatste deed de klas van juf Willeke, groep 3/4/5, dinsdag onder leiding van William van den Akker. Hij is de roerganger van het natuureducatiecentrum. De hutten verrijzen In het kader van een kwart eeuw Dijkmagazijn. ,,We hebben gevraagd of Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen mee wilde doen”, zegt Van den Akker. ,,Zij hebben de wilgentenen voor de hutten aangeleverd.”

Het natuureducatiecentrum heeft naar eigen zeggen de afgelopen 25 jaar al duizenden Beuningse schoolkinderen bewust gemaakt van de natuur. De lesprogramma’s van het Dijkmagazijn laten de scholieren het belang inzien van een groene omgeving.

Ouders helpen hun kinderen hutten bouwen op het groene schoolplein van basisschool Montijn in Beuningen.

Zelfvertrouwen

Medewerkers van het Dijkmagazijn gaan met de klassen op excursie naar het buitengebied, vaak de uiterwaarden in. Maar ook bezoeken ze de boomgaard Weeropper of melkveebedrijf Claassen. Daarnaast zijn de afgelopen jaren veel schoolpleinen vergroend. Tegels eruit, groen erin. Ook het plein van Montijn. ,,Die school heeft een van de mooiste groene schoolpleinen”, zegt Van den Akker. ,,Ze heeft een klim- en klauterobject van natuurlijk hout, een grote plek met stenen en een waterpomp, moestuinen in aparte bakken en hoekjes met struiken waar je je kunt verstoppen.”

Hutten gaan misschien groeien

En nu dus de hutten. Juf, kinderen en Van den Akker zijn er zeer tevreden over. En misschien worden het wel levende hutten. Want de in de grond gestoken staken van wilgenbomen kunnen wortels vormen. Dan kunnen de kinderen in een wilgenboom bivakkeren. Montijn was de tweede van vier basisscholen waar de hutten verrijzen. De komende twee weken volgen nog twee scholen in de gemeente Beuningen.

Hutten bouwen vergt samenwerking.