Nog zeker 15 jaar Down The Rabbit Hole op de Groene Heuvels; festival kan er nog groeien

Het meerdaagse muziekfestival dat in 2014 begon met 10.000 bezoekers is inmiddels uitgegroeid tot een bekende naam die 35.000 bezoekers trekt. ,,Met de nieuwe overeenkomst kan het festival doorgroeien naar nog meer publiek”, zegt Leisurelandsdirecteur Kees Rutten.



Hoe ver het festival mag groeien wil hij niet zeggen. Ook Mojo laat daar niets over los. ,,Voor komend jaar is dat niet aan de orde, dus ik ga daar niet over speculeren”, zegt woordvoerder Bente Bollmann. ,,We zijn erg blij met de nieuwe overeenkomst, de mooie plek die we daar hebben en het is fijn dat uitbreiden kan. We houden het vooralsnog zoals het is. 15 jaar is een lange periode.”