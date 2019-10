Oecumenisch Stiltecentrum Wijchen nu voorgoed stil: te weinig bezoekers

Video Boegeroep bij inspraak­avond over het Wijchens Meer

8:38 WIJCHEN - Drie insprekers zijn dinsdagavond de gebeten hond in theater ’t Mozaïek in Wijchen. Drie van de éénentwintig mensen die hun zegje komen doen over het Wijchense centrumproject Tussen Kasteel en Wijchens Meer vertellen dat ze best wel wat zien in wat horeca aan de boorden van het water.