Oekraïner in Wijchen: ‘Wees niet bang, het komt goed’

Khrystenko woont al 21 jaar in Nederland, met zijn vrouw en 24-jarige zoon. In 2004 streek hij neer in Wijchen. Hij heeft een drukke, fulltime baan bij Deloitte. Maar praten over zijn leven hier, dat is nu even niet zo belangrijk. Het gaat al dagen maar om één ding: de aanval van Rusland op zijn Oekraïne.