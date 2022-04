‘Oekraïners in Druten opvangen op cruiseschip is de beste optie’

,,Er zou een boot komen naar Druten. Maar die vaart nu weer met passagiers de rivier af. Maar de optie bestaat nog steeds. Zo’n boot past in de Veerhaven. Wij als Druten regelen dat niet, dat doet de veiligheidsregio. Als het zover is, kan zo'n boot er in principe de volgende dag al liggen.”



Ze heeft dat aan de leden van de Drutense gemeenteraad laten weten. Ze heeft over deze mogelijkheid ook al contact gehad met de direct betrokken ondernemers. In de veerhaven ligt de horecaboot De Veerdam, een omgebouwd bunkerschip met diverse restaurants.



Of er een cruiseschip voor de huisvesting van ongeveer 150 Oekraïners wordt afgemeerd aan de Veerdam in Druten is nog onzeker. Wel is zeker dat alle Nederlandse burgemeesters via een noodwet de opdracht hebben gekregen van het Rijk, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne te regelen. En dat een schip de beste optie is voor Druten.