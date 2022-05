Oekraïners krijgen in Druten gratis lessen Nederlands en Engels

DRUTEN - Vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne kunnen gratis lessen Nederlands en Engels volgen bij Van Kraaij Educatie in Druten.

Het onderwijs- en huiswerkbegeleidingsbureau Van Kraaij in cultureel centrum D'n Bogerd in Druten zet deze lessen op in samenwerking met Maurits Klaver. Hij heeft Samen voor Oekraïne opgericht, een stichting die bemiddelt bij het opvangen van Oekraïense oorlogsvluchtelingen in gezinnen. Het gaat om taallessen voor volwassenen.

Maandag is er al een informatiebijeenkomst geweest in D'n Bogerd in Druten voor Oekraïners en gastgezinnen. Wie daar niet bij aanwezig kon zijn, kan contact opnemen met Van Kraaij Educatie via de website vkedu.nl/oekraine.

Gratis

De 3 uur durende lessen beginnen aanstaande maandag 16 mei en vinden wekelijks in de ochtend plaats. In totaal zijn er per groep ongeveer 9 bijeenkomsten. Dit is afhankelijk van de feestdagen. De laatste les is uiterlijk op vrijdag 15 juli. Er zitten maximaal 10 personen in een groep.

Deelname aan deze trainingen is volledig gratis op vertoon van een Oekraïens of Nederlands legitimatiebewijs. Van Kraaij krijgt subsidie van de overheid om deze taalcursussen mogelijk te maken.