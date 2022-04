Oekraïners krijgen leefgeld in Beuningen en West Maas en Waal

BEUNINGEN/BENEDEN-LEEUWEN - Vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeenten Beuningen en West Maas en Waal verblijven, krijgen leefgeld. Elke ontheemde ontvangt 260 euro per maand voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Voor Oekraïners die bij particulieren verblijven, is de bijdrage hoger. Zij krijgen ook ‘woongeld’. Dat is 215 euro per maand voor een volwassene en 55 euro voor een kind. West Maas en Waal laat weten de eerste vergoedingen al te hebben betaald. De bedragen komen overeen met de landelijke vergoeding. Deze regeling is op 1 april ingegaan.

Het uitbetalen van de uitkering verschilt per gemeente. Om het geld te krijgen, moeten vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente waar ze verblijven. Dat is een verplichting. De uitkering begint meteen als ze zich hebben gemeld en geldt met terugwerkende kracht tot de datum waarop ze in West Maas en Waal of Beuningen zijn komen wonen.

‘Open een bankrekening’

De gemeenten stimuleren vluchtelingen zo snel mogelijk een Nederlandse bankrekening te openen. Zodra een Oekraïner een bankrekening heeft, stort de gemeente daar het leefgeld op. Heeft de vluchteling nog geen bankrekening, dan krijgt hij of zij een prepaidkaart. Dat is een anonieme betaalpas die gebruikt kan worden totdat de Nederlandse bankrekening is geopend.

De gemeente controleert regelmatig of de vluchtelingen die leefgeld ontvangen nog in de gemeente verblijven. Ook kijkt de gemeente of de vluchtelingen mogelijk aan het werk zijn gegaan. Dan hebben zij een inkomen en is leefgeld van de gemeente niet meer nodig.

De gemeenten gaan er in eerste instantie van uit dat de Oekraïners zelf melden als ze een baan hebben gevonden. Het zelf verdiende geld wordt in mindering gebracht op het totaal aan ontvangen overheidsgeld dat het betreffende Oekraïense gezin (of individu) de maand daaropvolgend krijgt.