OM: zes jaar cel voor 'wonderlijke' cokeroof

ARNHEM - Het openbaar ministerie wil dat twee Rotterdammers - met leeftijden van 27 en 30 jaar - zes jaar de cel in gaan wegens de betrokkenheid bij een 'wonderlijke en brutale' drugsroof nabij Beneden-Leeuwen. Dat bleek dinsdagochtend in de rechtbank van Arnhem.

Het tweetal zou in de ochtend van 27 september 2017 samen met anderen een vrachtwagen ter hoogte van de Van Heemstraweg hebben klemgereden. In de laadruimte van de vrachtwagen, die 198 kratten met bananenpuree vervoerde, zaten 4 sporttassen verstopt. Daarin zat, zo vermoedt justitie, 131 kilo cocaïne. De straatwaarde daarvan zou tussen de 10 en 15 miljoen euro liggen.

'Vriendelijk'

De 27-jarige Rotterdammer erkende in de rechtszaal bij de roof aanwezig te zijn geweest. ,,Ik zag het van een afstandje aan, heb zelf niet met de vrachtwagenchauffeur gesproken. Twee anderen vertelden hem dat in de container spullen zaten die ze kwamen ophalen. Dat gebeurde vriendelijk, rustig. Daarop gingen we op zoek naar de sporttassen.’’

Goudstaven

Echter zat in die tassen geen drugs, zo betoogde de verdachte: ,,Vooraf had ik geen idee wat we moesten ophalen. Maar toen ik één van de tassen wilde optillen, schrok ik van het gewicht. Zo zwaar was het. Op dat moment zag ik dat de tassen waren volgeladen met goudstaven.’’

Volgens de officier van justitie is dat laatste klinkklare onzin: ,,Een sporttas vol goudstaven weegt ongeveer 1.000 kilo. Zo'n tas hadden de verdachten nooit van hun leven uit de container en in een auto kunnen tillen. Daarnaast zijn in de vier tassen sporen van cocaïne aangetroffen.’’

Cokeroof

Volgens de aanklager is er meer dan genoeg bewijs tegen de Rotterdammers. Zo filmde een toevallige Duitse passant de overval en zijn meerdere getuigen die belastend verklaren. ,,Zo'n cokeroof ondermijnt niet alleen de veiligheid van de vrachtwagenchauffeur, maar ook het financieel stelsel in Nederland en de gezondheid van mensen. Daar passen nu eenmaal behoorlijke straffen bij’’